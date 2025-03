McLaren oli Red Bullist selgelt kiirem, aga kas kõrgesse mängu tõuseb ka mõni üllataja?

Eric Alonso/PsnewZ via ZUMA Press/Scanpix

Sel nädalal toimus Bahreinis vormel 1 hooajaeelsed testisessioon. Kolme päeva jooksul said vormelid rajal olla kokku 24 tundi ning selle põhjal on eksperdid pannud kümme meeskonda pingeritta. Valitsev konstruktorite maailmameister McLaren on jätkuvalt suurepärases hoos, kuid ehk võib neljale tipptiimile konkurentsi pakkuda ka keegi viies?​