McDonald's muutis Kanadas nime

Kaks McDonald'si kiirtoidurestorani said endale uue nime - McDavid's.

Kahe Kanada linna Edmontonis ja Newmarketi kiirtoiduketi McDonald’si restoranid on oma nime muutnud McDavid’siks. Seda vähemalt ajutiselt. Miks? See on tänuavaldus NHLi klubi Edmonton Oilersi ja Kanada koondislasele Connor McDavidile, kelle lisaajaväravast võideti nelja riigi turniiri finaalis USAd.​