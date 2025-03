PM TRONDHEIMIS Ilves sepistas õnnetu hooaja krooniks endale MMiks veel negatiivse kirsi tordile

MM tekitaks elevust, kui...

Kuigi Kristjan Ilves on kõigest 28-aastane, on tänavune MM Trondheimis talle juba järjekorras seitsmes. Kas tiitlivõistlus tekitab temas veel mingit elevust või ärevust ka?

«Kindlasti tekitaks, kui oleks midagi, mis elevust tekitaks,» annab ta maksimalistina mõista, et eelmise MMi kõrged kohad - Planicas oli Ilves vastavalt 6. ja 4. - on hetkel helesinine unistus.

«Tore on see, et on MM ja rahvas on siin kohapeal, aga terve tänavune hooaeg on pannud lihtsalt sellise põntsu, et üritan anda kõik, mida ma oskan ja ennast sellest hooajast lihtsalt kuidagi läbi vedada,» lausus Ilves.