«Tunnen end nii hästi. Viimaks ometi saan distantsisõidus seista poodiumi kõrgeimal astmel, see tähendab mulle rohkem kui sprint. Kodupubliku ees võistelda on imeline. Ma ei kuulnud rajal oma hingamist, fännid on nii valjud,» rääkis Klæbo ETV ülekandes. Olgu öeldud, et publikut oli raja ääres üle 44 000 inimese.