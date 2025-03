Tervitused Pearule ja Andresele: endine WRC-äss tuli meistriks läbi kohtu

Mõneti kummaline, et riigi meistrivõistluste tiitli võitmiseks tuleb käia «Tõe ja Õiguse» tegelaste Oru Pearu ja Vargamäe Andrese kombel kohtus, aga just nii Portugalis juhtus.

Meeskond Sports & You, mille ridades Meeke sõitis, viis juhtumi Portugali spordikohtusse (TAD). TAD leidis, et säärane seadus on diskrimineeriv ning rikub Portugali põhiseaduses sätestatud võrdsuse põhimõtet ja Euroopa Liidu võrdsuse ja spordiõiguse põhimõtteid.

Samuti otsustas kohus, et Meeke'i rahvus ei tohiks takistada meistritiitli võitu, sest ta ei rikkunud ühtegi sarja reeglit. TAD rõhutas otsuses, et kui võistlejal lubati sarjas osaleda, siis pole rahvus oluline.

«Olen väga õnnelik Hyundai Portugali ja Sports & You meeskonna üle, sest nende jaoks oli see põhimõtteline küsimus,» märkis 45-aastane Meeke DirtFishi vahendusel. «Nemad olid need, kes kogu juriidilise protsessi läbi tegid. Minu jaoks ei muuda see tiitel mitte midagi.»