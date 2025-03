PM TRONDHEIMIS MM-debütant Kalev: tavaliselt mul käsi ei värise, kuid täna keeras küll kõhu tagurpidi

Kuigi võiks öelda, et MM-debütandi kohta igati tubli tulemus, siis suusahunt ise oli pärast sõitu natukene peadraputaval seisukohal. «Kuigi tegin üsna maksimumi ära, siis oli ikkagi karm päev,» andis ta mõista, et plusskraadides toimunud võistluses ei tahtnud keha kõige paremini töötada.

«Mul on seda ennegi olnud, et talvel, soojemate ilmadega on vähe keeruline võistelda. Ootasin, et siin võiks keha tegelikult toimida, sest olen terve nädala saanud seda sooja, aga...» jättis ta veidi nõutult lause lõpetamata.