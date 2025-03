PM TRONDHEIMIS Miks võttis Eesti suusataja ennast viimasel hetkel stardinimekirjast maha?

«Kuna Martinil on viimased kaks päeva olnud kahtlane enesetunne - nohu ega kurguvalu pole, lihtsalt energiat vähe - ning 20 km oli meil algusest peale plaan, et sõidame ainult juhul, kui kõik on korras, siis andsin talle 100 protsenti vabad käed valida, kas ta stardib või mitte,» alustas Rehemaa omapoolset ettekannet ajakirjanikele.