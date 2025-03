Väliskarjääri mesimagusa võiduga alustanud Rannula: see oli eriline mäng

«Alustasime avaveerandil väga hea energiaga. Teisel neljandikul olid vastased füüsilisemad ja see andis tunda. Olen tiimi üle uhke, et teise poolaja pahade momentide kiuste võideldi lõpuni ega kaotatud fookust. Mängu saatus v​õeti enda kätte, eriti Kameron,» analüüsis Rannula matši järel Poola meedias.

«Jõudsime vaid kaks ühistrenni teha, nii et võit on mängijate teene. See oli eriline mäng. Mitte sellepärast, et mina teinuks midagi erilist, vaid mängijad, kes tõid võidu ära. See matš jääb kahtlemata pikaks ajaks meelde.»