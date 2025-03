PM TRONDHEIMIS Kui suusk ei tööta, siis kas alati on süüdi ikka määrdemees?

Suusavahetusega sõit on määrdemeeste jaoks kõige keerulisem väljakutse, sest ette tuleb valmistada nii klassika- kui ka uisusuusk. Ent isegi siis ei sõltu määrdega täppi panemine alati neist...

Kui pallimängudes naljatatakse sageli, et võidab meeskond, aga kaotab treener, siis murdmaas omakorda, et võidab suusataja, kaotavad määrdemehed. Tegelikkuses asjad mõistagi nii must-valged pole, sest väga palju selles osas, kas suusk toimib või mitte, on ära teha ka suusatajal endal.