VIDEO Üleminutitel eduseisu käest andnud Paide võitis ikka, tunamullune parim väravakütt tegi tormihoiatuse

Paide võiduvärava autor Hõim tõdes pärast mängu Soccernet TV otseülekandes, et Linnameeskond ei tegutsenud eduseisu saavutamise järel targalt. «See oli suur viga, et langesime nii madalale. Lasime Kuressaarel rünnata ja rünnata, lõpuks nad said värava ja siis tekkis meil paanika. Õnneks lõime kohe võiduvärava,» rääkis ta.