Medalita jäänud suusatäht lõugas ta jalust niitnud konkurendi peale

​«Ma isegi ei tea, mida tol hetkel karjusin. Karjusin end lihtsalt tühjaks,» ütles Weng pärast võistlust Norra rahvusringhäälingule (NRK). «Minu arust pole okei, et üks sportlane kogu aeg teisi sisekurvis segab. See ajas närvi.»

Lisaks tegi Wengile pahameelt, et Sundling ei astunud pärast võistlust tema juurde ega küsinud, kuidas tal on. Hiljem, kui Weng jagas muljeid Aftonbladetile, tõdes ta, et oli küll intsidendi järel ja viis minutit hiljemgi kuri, aga enam mitte. «Rääkisin Sundlingiga. Oleme mõlemad kurvad, et me ei saanud sellise asja pärast kulla eest heidelda. Olin Finišis vihane, aga pigem enda kui Jonna peale,» lausus ta.