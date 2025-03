Nurmsalu: Ilves on oma jala piltlikult öeldes ära tapnud

Ilves on tagasimineku teinud just suusahüpetes, mis on tavaliselt olnud tema trumpala. Nurmsalu arvab teadvat, miks see nii on. «Mitte miski ei ole kadunud. See on minu seisukoht, millel ei ole mitte mingit tõepõhja all, aga minu arvamus on, et kuna Kristjan Ilves on teinud väga suure arengu murdmaa poole peal, on ta oma jala piltlikult öeldes ära tapnud,» rääkis Nurmsalu ETV spordiuudistes.​