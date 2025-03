USA olümpiavõitja kritiseeris Trumpi: tõeliselt piinlik, inimesi ei kohelda nii

Diggins, kes on 2018. aasta olümpiavõitja naiste paarissprindis, on USA koondise esinumber käimasoleval MMil. Rootsi väljaanne Expressen uuris reedel toimunud Trumpi ja Zelenskõi vaidluse järel, mida arvavad sellest USA murdmaasuusatajad.

Eranditult annavad kõik koondislased mõista, et nad ei esinda MMil USA poliitikuid ja valitsust, vaid oma koondist. Diggins aga tunnistas, et on kõnealust vaidlust Ovaalkabinetis näinud.