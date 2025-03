Otepää on suure laskesuusapeo ootuses, korraldajad latti alla ei lase

Lumeolud Tehvandi staadionil on praegu IBU karikasarja läbiviimiseks piisavad, hindab Nigol. Öösiti on temperatuurid langenud nulli lähedale ja kuigi päeval läheb soojemaks, siis pole vihm rajal erilist laastamistööd teinud. «Praegu käib viimase lihvi andmine. Osad koondised on juba kohal, aga tänaseks peaksid kõik 36 riiki kohal olema ja homme on elevust palju.»