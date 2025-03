Vigastusest tervenenud MK-sarja teine mees astub MMil Klæbole vastu

Valnes sai eelmisel nädalal toimunud treeningul seljavigastuse, kuid viimaste päevadega on tema tervislik seisund muutunud paremaks. Tänasel pressikonverentsil kinnitati, et teisipäeval asub 28-aastane Valnes, kes on MK-sarja punktitabelis Johannes Høsflot Klæbo teine mees, stardijoonele.