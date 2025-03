ILMATAAT EI TEE KOOSTÖÖD Estoloppeti viimased etapid jäävad lumepuuduse tõttu ära

Neeruti maratoni peakorraldaja Vahur Leemets märkis, et soe kevadilm teeb oma töö. «Oleme suutnud küll mõned nädalad poolmaratoni rada hoida sõidetavana, aga nädalalõpus kahjuks sellel suusamaratoni pidada ei õnnestu, eriti kui lubab +10-kraadist kevadilma,» kommenteeris Leemets.

Haanja maratoni peakorraldaja Aare Eiche tõdes, et ilmataadi vastu ei saa. «Haanjas on sel talvel sadanud lund äärmiselt vähe ning oleme kasutada saanud vaid poolmaratoni ringi. Valmistusime, et võtta kõiki suusasõpru Haanjas vastu, aga loodusjõudude vastu kahjuks ei saa,» rääkis ta.