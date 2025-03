VIDEO Rängalt kukkunud mäesuusataja: sain peaaegu surma

Ligikaudu kolm kuud hiljem rääkis ta oma kogemusest. "Ma olin peaaegu surnud," vahendas tema sõnu Austria väljaanne Kronen Zeitung. "Olin koomas veedetud viie päeva jooksul teadvusel, kuid aju ei registreerinud seda. See on hea, sest tänu sellele pole mul posttraumaatilist stressihäiret."

30-aastane mäesuusataja ütles, et niivõrd kiire paranemine oli väike ime. "Tunnen end tõesti hästi, paranemine on olnud oodatust kiirem. Siiski näen ikka veel topelt, aga see läheb päev-päevalt paremaks. Samuti tunnen valu nii põlves kui ka seljas," lisas ta.