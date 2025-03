OTSEBLOGI MEISTRITE LIIGA: Atletico imevärav seadis viigi jalule!

Madridi ja Atletico peatreenerid, vastavalt Carlo Ancelotti ja Diego Simeone, seisavad teineteise vastu 27. korda. Tegemist on rekordiliselt pika duelliga, mille kaks peatreenerit on omavahel pidanud.​

Kaheksandikfinaali avavaatus mängitakse Reali kodumurul ehk Santiago Bernabéus. Kui mõlema klubi treenerid on vastakuti olnud pea 30 korda, siis on nende vahel tekkinud teineteise vastu suur austus.

Kuidas on senised 27 mängu lõppenud? Kummalgi treeneril on üheksa võitu ja kaheksa viiki. Ancelotti meeskond on võitnud vaid ühe oma viimastest seitsmest Madridi derbist, aasta tagasi Saudi Araabias toimunud Hispaania superkarika, kus lisaajal alistati Atletico 5:3.

Ancelottil ja Simeonel on pikk tutvus, kogenum Ancelotti mäletab enam kui 25 aasta tagust aega Itaalia kõrgliigas, kui Simeone oli veel mängija. «Minu esimene mälestus temast on jalgpallurina Laziost, kui ta lõi värava Juventuse vastu. Ma olin selles mängus, kus mängiti meistritiitli peale, üks treeneritest. Lazio võitis ja nad võtsid meistritiitli, ma arvan, et see oli 2000.»

Pressikonverentsil määris Ancelotti mett veelgi Simeona moka peale. «Austan teda treenerina väga, ta on suurepärane treener. Ta on Atleticoga väga hästi hakkama saanud, viinud nad Euroopa kõrgeimale tasemele.

Mulle meeldib, kuidas ta mänge loeb, kuidas ta paigutab meeskonna platsile, tema strateegia, pühendumus, milline tema meeskond on kaitses. Mulle meeldivad kõik need aspektid väga,» jutustas 65-aastane itaallane.

Ancelotti kinnitas, et Real ei ole varasemate tulemuste pealt liialt enesekindel. Samas tuleb meenutada, et Madridi Real jahib rekordilist 16. Meistrite liiga võitu ja seitsmendat 12 hooaja jooksul.

«Matš tuleb võrdne ja tasavägine, nagu Madridi derbis ikka. Edasipääseja otsustatakse kordusmängus. Homme (täna – toim) on eesmärk mängida hästi ja saada teiseks mänguks eelis. See on eriline mäng emotsioonide ja surve seisukohalt, mida suurrivaaliga vastamisi minnes ikka tuntakse.»