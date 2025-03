Reali ja Atletico peatreenerid uuendavad täna õhtul erilist rekordit

Kaheksandikfinaali avavaatus mängitakse Reali kodumurul ehk Santiago Bernabéus. Kui mõlema klubi treenerid on vastakuti olnud pea 30 korda, siis on nende vahel tekkinud teineteise vastu suur austus.

Kuidas on senised 27 mängu lõppenud? Kummalgi treeneril on üheksa võitu ja kaheksa viiki. Ancelotti meeskond on võitnud vaid ühe oma viimastest seitsmest Madridi derbist, aasta tagasi Saudi Araabias toimunud Hispaania superkarika, kus lisaajal alistati Atletico 5:3.