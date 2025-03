Euroliigas peeti väga kummaline matš

Sellega kordas Fenerbahce 2020. aastal Moskva CSKA poolt püstitatud rekordit. Kogu mängu peale kokku said Fenerbahce mängija 50 lauapalli, nagu öeldud, neist 30 tulid rünnakul.

Kummalisel kombel ei jõudnud aga ükski Fenerbahce mängija kahekohalise arvu lauapallideni, Khem Birch oli parim lauavõitluses, teenides seitse lauapalli. Lauapallide arvestuses jäi Pariis Istanbulist kaugele maha, kokku said nad neid 29, millest 15 olid ründelauad.

Fenerbahce on 18 võidu ja 9 kaotusega turniiritabelis teine, juhib Piraeuse Olympiacos (20 võitu, 7 kaotust). Suurepärase hooaja alguse teinud Pariis on langenud kuuendale kohale, neil on 16 võitu ja 11 kaotust.