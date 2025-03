Torino Juventuse naisjalgpallur Alisha Lehmann, keda peetakse maailma seksikaimaks jalgpalluriks, jagas eelmisel kuul sotsiaalmeedias fotosid, kus poseeris pesuväel. See lõi käima kuulujutuveski, et ehk on 26-aastane šveitslanna lõpetamas spordikarjääri, et keskenduda modellitööle.​