Pilk rahakotti: murdmaasuusatajate seas leidub mitu miljonäri

Eelmisel nädalal algasid Norras Trondheimis põhja-suusaalade maailmameistrivõistlused, kus võetakse traditsiooniliselt mõõtu murdmaasuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes. Põhjanaabrite ajalehe Iltalehti uurimusest tuli välja, et just mitmed tippsuusatajad elavad väga mõnusalt ära ja on koguni miljonärid.