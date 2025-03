Eesti läkitab Eriolümpia maailmamängudele 15 sportlast

Eesti delegatsiooni juht Rain Tölpus tõdeb enne võistlust: «Meie sportlased on mängudeks valmistunud juba pikka aega. Peetud on kolm ühist laagrit ja treenerite käe all on treenitud ka individuaalselt. Usun, et oleme spordipeoks valmis ja läheme andma endast parimat.»​