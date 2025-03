Düsseldorfis võidutses valitsev Euroopa ja maailmameister ning kahe viimase olümpia kuld ja hõbe, sakslanna Malaika Mihambo. Talle uus süsteem meeldis. «Hoog on palju parem, ei pea pakule keskenduma. Ainus miinus on see, et publik ei saa aru hüppe pikkusest,» vahendas Mihambo sõnu AP News.