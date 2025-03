Ohoh: Eesti Dakari ralli meeskonna lõpptulemus paranes koha võrra

Statistika mõttes on 12. koht parem kui 13. ja reeglid kehtivad kõigile sõitjatele. Ometi ei saada sellest ülemäära rõõmu tunda, sest Baragwanath on Männama ja Lepiku endine tiimikaaslane ning kui võtta arvesse, et Dakari sõitjad on kõik nagunii suur pere, siis ühes meeskonnas sõites on see tunne veelgi tugevam. Seega on veidi tegemist «üks silm nutab, teine naerab» teemaga.

Mis siis juhtus? Baragwanath'i ja Cremeri Century võistlusmasinast võetud kütuseproovide hapnikusisaldus ei vastanud FIA poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele. Mootori jõudlusele see kuidagi kaasa ei aidanud ja taust on see, et tiim kasutas spetsiaalse võidusõidu kütuse asemel tavakütust, segades kokku kõrgema ja madalama oktaaniarvuga kütuseid. Sellel teemal oli meeskond suhelnud varem ka FIA tehnilise delegaadiga. Hapnikusisaldus jutuks polnud, pigem oli eesmärk saada aru, kuidas kütuste segamine, mis ei ole keelatud, teha nii, et selle oktaaniarv vastaks nõuetele. Meeskonna esindaja tõdes, et lisaks sellele oleks nad pidanud veel põhjalikumalt tehnilisi tingimusi uurima ja rõhutas, et konkurentsieelist see neile ei andnud.