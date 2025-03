Varem nii Eesti kui ka Venemaa koondise hooldetiimis töötanud Miša, nagu omad teda kutsuvad, on viimased kümme aastat tegutsenud maailma ühes suuremas määrdefirmas Swix.

Kuivõrd Norra ettevõte toodab ka suusakeppe, on Lukertšenko ja tema norralasest paarimehe Morten Sætha – kes, muide, on abielus eestlannaga ja elab Viljandis – ülesandeks finišialas väsinud sportlastele uute, korraliku väljanägemisega eksemplaride ulatamine, et nood intervjuud andes esinduslikud välja näeks ja firmat reklaamiks.