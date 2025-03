PM APELDOORNIS Kui tugev on Eesti kergejõustiku tervis järjekordse kolme tiitlivõistluse aasta hakul?

Mis siin salata – suvised mõõduvõtud on veidi prestiižsemad kui talvised. Kümnevõistlus on kuninglikum kui seitsmevõistlus ja sprindis on ikooniliseks distantsiks 100, mitte 60 meetrit. Mõnda ala sisetingimustes ei tehtagi. Tuues võrdluse korvpallist – sisehooaeg sarnaneb karikavõistlusega.