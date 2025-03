JÄRELVAADATAV Eesti käsipallikoondis vandus EM-valikmängus alla Bosnia ja Hertsegoviinale

Enne mängu

Tänavu on kavas EM-valiksari, mida alustatakse esimesest ringist, kus on moodustatud kolmeliikmelised alagrupid, mis peavad isekeskis miniturniiri, kust pääseb edasi üksnes võitja. Eesti loositi vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina (miniturniiri võõrustaja) ning Suurbritanniaga.

«Kuigi me oleme alagrupis kolmanda paigutusega naiskond, siis pärast MM-valiksarja meid keegi enam alahindama ei tule. Bosnia on naiste käsipallis teada tuntud riik ning Suurbritannia on viimastel aastatel valiksarjades stabiilselt edasi arenenud. Aga tegemist ei ole tugevamate vastastega, kui olid Soome ja Iisrael. Meil on reaalne võimalus siit alagrupist edasi pääseda ning seda ka püüdlema läheme,» lausus koondise peatreener Ergo Rohi.