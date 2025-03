Norra laskesuusatähed: tulime Otepääle võitma

Möödunud aasta MMil kolm medalit teeninud Vetle Sjåstad Christiansen sõnas, et vaatamata viimaste päevade keerulistele ilmaoludele on Tehvandi spordikeskuse rajad suurepärased.

«Peab tõdema, et me ei olnud rajaolude suhtes väga optimistlikud, kuid kohale jõudes tuli positiivselt üllatuda, sest rajameister on teinud väga head tööd» möönis kolm aastat tagasi Norra teatemeeskonnaga olümpiavõitjaks kroonitud Christiansen pressiteate vahendusel.

Tema tiimikaaslane Johannes Dale-Skjevdal täiendas, et soojakraadide kohta on rajaolud ühed parimad, mida ta sellistes tingimustes näinud on. Dale arvates pakub Tehvandi head kombinatsiooni väljakutsuvast suusarajast ja lasketiirust. «Rada nõuab alguses suurt pingutust ning kindlasti peab kõvasti tööd tegema,» kirjeldas ta.

Christiansen lisas, et tegelikult võib raske rada olla petlik. «Viimati olin siin 2022. aasta maailmakarikaetapi ajal. Ka toona mõtlesime, et rada on raske ning vahed suusarajal tulevad suured. Tegelikult saime aga selgeks, et kuna lasketiiru sisenemine on lihtne ja pulss langeb kiiresti, siis siin lastakse väga hästi,»​ lausus Christiansen.

Neljapäevase sprindivõistluse kohta laususid mehed lõbusalt ühest suust, et tulid siia võitma. «Ootused on kõrged,» ütles Dale. «Norra meeskond on alati IBU Cupil head tööd teinud ning muidugi tahame seda taset hoida.»

Norra laskesuusataja Isak Frey. Foto: Brit Maria Tael / Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

Dale juttu kinnitab ka fakt, et meeste arvestuses juhib IBU karikasarjas nende tiimikaaslane Isak Frey (21), kes on suure tõenäosusega juba kindlustanud endale karikasarja üldvõidu. Freyd iseloomustavad vanemad koondisekaaslased kui võimekat laskesuusatajat. «Isak on küll noor, kuid ta on juba tõestanud, et tal on head eeldused saada väga edukaks laskesuusatajaks,» kiitis Dale.

Otepää IBU karikasarja võistlused on kõigile pealtvaatajatele tasuta. Eesti koondise eest astuvad teiste seas võistlustulle ka Tuuli Tomingas ja Susan Külm.