7 MEETRIT Andris Celminš tippkäsipalluri rutiinist, koondise tähtsast puudujast ning rituaalidest

Järgmiseks teemaks olid 12. ja 16. märtsil toimuvad Eesti meeste koondise EM-valikmängud Leeduga. Eesti koosseisus on üks märgatav puuduja ning paar üllatavat uut liitujat. Kes need on, milliseks kujunevad nende rollid ja kuidas näeb Celminš sini-must-valgete võimalusi tähtsate kohtumiste eel?