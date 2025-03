Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis luubi alla viimaste nädalate olulisemad teemad WRC-maailmas. Üheks neist oli Hyundai rallitiimi tulevik MM-sarjas, mis on jätkuvalt küsimärgi all. Rahvusvahelise autoliidu (FIA) mänguruum on väike, aga ühe tootja kadumine võib tähendada WRC-sarjale kabelimatsu. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​​​​​​​​