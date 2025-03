PM TRONDHEIMIS Lapse nimel kõike ehk Vagulite teekond väiksest Võrust suurele Saksamaale

Seda, miks nende pere elu keerleb ümber suusahüpete, Vagul täpselt ei teagi, kuid arvestades asjaoluga, kui ägeda alaga tegemist, on tal hea meel, et see nii on. «Kust see täpselt alguse sai, ma ei tea, aga nii mu vanaisa kui ka isa tegelesid hüppamisega,» sõnab Võrumaa miis, kes noorteklassides ka üksjagu medaleid võitnud.