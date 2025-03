VOLLEFINAALI EEL Alar Rikbergi mure: me pole tükk aega saanud ühtegi tõsist mängu

«Oleme saanud poolteist nädalat korralikus rütmis harjutada. Aga sama on saanud ka Pärnu, poolfinaalseeriad lõppesid ühel ajal, olukord on võrdne,» ütles Rikberg alustuseks ja lisas, et kuivõrd treenitakse samas saalis, kus toimub ka finaal, on see neile hea.