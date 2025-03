Eesti koondis peab EM-valikturniiril hakkama saama ilma olulise lülita

Eesti meeste käsipallikoondis paikneb praegu oma alagrupis neljandal kohal, kuna kaks kaotust on võetud võõrsil Põhja-Makedoonia ja kodus olümpia poolfinalisti Sloveenia vastu, siis on edasipääsu lootus siiski õhus. Selleks tuleks järgmisel nädalal Leedu vastu hästi esineda.

Treenerid Martin Noodla ja Janar Mägi on kutsunud kokku 18 mängijat. Kuigi Alfred Timmo eemale jäämine vigastuse tõttu on märkimisväärne, siis olulisim puuduja on seekord Karl Toom. Viimastel aastatel Eesti vaieldamatuks liidriks kujunenud pommitaja ei saa osaleda seljavigastuse tõttu.

«Kui meil seekord kaitse ei toimi, siis läheb väga keeruliseks,» alustas Janar Mägi koosseisu analüüsi. «Realistlikult vaadates võtab Toomi puudumine meilt rünnakupoolel 5– 7 täiesti nullist tekitatud väravat ära. Õnneks on meil siiski alternatiive. David Mamporia peab endale suurema rolli võtma ning võimalus on ka kasutada Viljandi HCs kokku mänginud tagaliini Aleksander Pertelson – Hendrik Koks – Karl Roosna.»

Lisaks enne mainitutele on Eestil siiski kohal enamik põhimängijad. Postide vahel seisab Saksamaal palliv Armis Priskus. Kaitset on tugevdamas Skandinaavias pallivad Markus Viitkar ja Artur Morgenson ning joonele astub loomulikult Sloveenia vastu hiigelmängu teinud Hendrik Varul. Noortest meestest on koondisesse võetud Oskar Luks. HC Kehra tagamängija saab just kõvasti aidata oma universaalsusega, olles võimeline mängima nii kaitses kui rünnakul erinevaid positsioone.