Pooleteist nädala pärast 26. sünnipäeva tähistava sprinteri karjääri säravamast tulemusest, sise-MMi neljandast kohast möödub kolm aastat. Toonaselt Belgradis peetud sise-MMilt pärineb ka tippmark 6,55. Nüüd Hollandis peetaval EMil oleks aeg see viimaks üle trumbata!

«Arvan, et olen praegu isegi parem,» hüüatas Nazaorv. «Tehniliselt on paigas asjad, mis olid varasemalt kehvasti. 60 meetrit on nii lühike distants, kus üks viga maksab väga palju. Aga ma ei näe põhjust, miks ma ei peaks hea õnnestumise korral kiiremini jooksma.»