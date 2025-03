Manchester Unitedi viimane võimalus päästa kohutav hooaeg

United mängis neljapäeva õhtul Euroopa liiga kaheksandikfinaali avamängus sõõrsil 1:1 viiki Donostia Real Sociedadiga. Skoori avas 57. minutil Joshua Zirkzee, kuraditosin minutit hiljem vastas võõrustajate poolelt penaltist Mikel Oyarzabal. Kodus peetava kordusmängu eel on Unitedil head edasipääsuvõimalused.

Võib meenutada, et koduliigas on United võitnud 27 mängust ainult 9 ja kaotanud 12 (lisaks 6 viiki) ning asub alles 14. kohal. Tõsi väljalangemise ohtu ei ole, sellest tsoonist jäädakse 16 punkti kaugusele. Keset hooaega toodi Erik ten Hagi asemele treeneriks Lissaboni Sportinguga imesid teinud Ruben Amorim, aga sellestki pole kasu olnud. Amorim vajab oma ideede realiseerimiseks aega, mida tiheda graafikuga hooajal piisavalt ei ole. Kodused karikad on kah läinud.