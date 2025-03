Skandaal Soome koondises! Suusatajad kippusid teatenaiskonna koostamisel raksu minema

Treener Ville Maunuksela tunnistas ajalehele, et asja arutati põhimõtteliselt kella kukkumiseni. Niskanen teatas Soome rahvusringhäälingule Yle: «Asi venis üllatavalt pikaks.»

Võistkond pidi välja kuulutatama neljapäeva õhtul. Kella kümneks saadi paika see, et Matintalo sõidab esimest vahetust, kuid ülejäänu oli veel lahtine, tunnistas Maunuksela.

Pärmäkoski ütles Yle-le, et tema tahtis sõita klassikalises tehnikas. Kuid nendele etappidele oli suur konkurents ja lõpuks pandi ta kolmandasse vahetusse (kolmas ja neljas sõidavad vabatehnikas).

«Meie probleem seisneb selles, et kõik neli naist eelistavad klassikalist tehnikat uisule. See meeldib neile kõigile rohkem,» avas Maunuksela probleemi tuuma.

Ta lisas, et naissuusatajatele ongi iseloomulikum soov vaadata kõigepealt seda, mis neile endale on sobilikum, mehed seevastu keskenduvad tiimi huvidega arvestamisele.

Kõige kauem käis vaidlus selle üle, kellest saab ankrunaine. Lõpuks osutus selleks Joensuu. «Jasmi ütles lõpuks, et sõidab viimast vahetust, kui teda usaldatakse. Kui konkurents on tihe, siis tema on meie parim uisusõitja,» selgitas juhendaja Maunuksela.