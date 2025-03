Euroliiga klubi suurim staar võis saada tõsise vigastuse

Mirotic jäi kolmandal veerandajal väljakule lamama, sest tundis suurt valu paremas küljes, ütles klubi ametlikus teates. Hiljem lisati, et tegemist on õndrapiirkonna (sabakont) vigastusega ning täpsem diagnoos loodetakse saada lähiajal.

Et sellest veel vähe oleks, jäi mäng pooleli ka Freddie Gillespiel, kes põrkas ühega vastastest peadpidi kokku. Lõpuks kaotas Armani kodusaalis koguni 76:100. Suur vahe tuli sisse juba esimesel poolajal, mis lõppes 37:53.

Hooaja kokkuvõttes on Mirotici keskmine saak 18,2 punkti ja 6,5 lauapalli, keskmine efektiivsusnäitaja on 22,4. Tema ja Zach Leday on selgelt tiimi suurimad korvikütid.