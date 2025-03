PM TRONDHEIMIS Ajaloo teise tulemuse sõitnud naised: olümpial paremini!

«Võrreldes sellega, et eelmisel korral ei pannud me MMil isegi tiimi välja, sest nelja naist polnud ja Pekingi olümpial olime 16ndad, siis on see väga hea saavutus. Siit on hea edasi minna,» käis kolmandat vahetust sõitnud Mariel Merlii Pulles pärast võistlust lauale hinnangu, millega ülejäänud naised nõustusid.