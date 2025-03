«IBU mõtleb palju telereitingutele ja rahale.» Laskesuusatähed kritiseerivad MK-sarja kalendrimuudatust

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) otsustas, et hooaegadel 2026/2027 ja 2028/2029 toimub MK-etapp ka aastavahetuse ajal – 2026/2027 võisteldakse Pokljukas 31. detsembrist 3. jaanuarini, 2028. aastal 28.–31. detsembril.

Otsus on sportlaste seas tekitanud suurt vastuseisu. Tandrevold ja Samuelsson võtsid sel teemal avalikult sõna. Nad tõid välja, et kalender on niigi tihe ja võistlused aastavahetusel muudavad graafiku veel kurnavamaks.

IBU on otsust põhjendanud sellega, et talispordi vastu tuntakse enim huvi just aastavahetuse paiku.

«Oleksin soovinud, et uusaasta nädalavahetus oleks vaba,» lausus sportlaste komiteesse kuuluv Samuelsson Norra rahvusringhäälingule. «Meil on niigi tihe võistlusgraafik ja see tähendab lihtsalt lisakoormust sportlastele ja koondistele. Saan aru, et IBU mõtleb palju telereitingutele ja rahale, kuid sportlikust vaatest on see halb.»

Varem on aastavahetus olnud sportlastel vaba. Näiteks sel hooajal polnud võistlusi 23. detsembrist 6. jaanuarini.

Sama meelt on ka samuti IBU sportlaste komitee liige Tandrevold. Tema tõi välja ka asjaolu, et säärane graafikumuudatus on ka määretiimile raske.

«Näeme väga selgelt, et jõuludel ja aastavahetusel on telereitingud kõrged, aga mõelge määrdetiimi peale... Nad on hulk suurepäraseid mehi, kellel on suurepärased naised, kes peavad terve hooaja hoolitsema laste eest. Need mehed ei saa aastavahetusel olla pere seltsis,» ütles ta.