«Kaevame lihtsalt oma spordile hauda.» Norra kahevõistluse täht sai kodusel MMil disklahvi

Graabak diskvalifitseeriti reeglitele mittevastanud suusasideme tõttu. Norra koondis esitas otsusele protesti, kuid žürii lükkas selle tagasi.

Oleks Graabaki tulemus püsima jäänud, võitnuks Norra hüppevõistluse ning oleks startinud suusarajale 20 sekundit enne Austriat. Disklahvi tõttu langeti aga viiendaks, mistõttu starditi minut ja 42 sekundit pärast liidrit.

​Norra kahevõistluse koondise juht Ivar Stuan polnud mõistagi rahvusvahelise suusaliidu (FIS) otsusega rahul. «See on lihtsalt kurb. Kaevame lihtsalt oma spordile hauda, ajame taga igat millimeetrit. Kummaline, et üldse sellest teemast rääkima peame,» ütles Stuan väljaandele VG.

«Ta on neid sidemeid varem ka kasutanud ja siis olid need kohtunike arust korras. Sidemete ainus ülesanne on hoida saabast paigas, need töötasid nüüd ka,» lisas Stuan.

FISi võistlusdirektor Lasse Ottesen selgitas VGle disklahvi põhjust. «Kahjuks ei vasta side reeglitele. Keegi on nendega midagi teinud, et sportlane saaks parema tunnetuse või mingi muu eelise. Sidemed näevad väliselt välja õiged, aga sisemust on muudetud – see pole lubatud. Side peab olema täpselt selline, nagu tootja selle teinud,» rääkis Ottesen.

Tiimivõistluse võitis Saksamaa, läbides 4x5 km suusadistantsi ajaga 50.37,7. Teine oli Austria (+6,8) ja kolmas Norra (+1.39,8).

Foto: FIS

Stuan oli võistluse järel ikka leilis. «Võidame medali isegi siis, kui saame disklahvi. See näitab, kui naeruväärne see on. Kogu süsteem on naeruväärne. Kontrollisime sidemeid veel. Me ei tea täpselt, mis juhtus, aga arvame, et panime suuskadele kogemata valed sidemed,» lausus ta VGle.