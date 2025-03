AMETLIK Eesti korvpallifännid on Euroopa parimad!

Korvpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Eerik Parvits rääkis neljapäeval Postimehele, et eestlaste suur huvi EM-piletite vastu ei tulnud alaliidule üllatusena.​ «Igas EM-valiksarja kodumängus oli meil täismaja. Piletid olid tegelikult mitu kuud ette müüdud. Varasemad kogemused Milanost ja Riiast on näidanud, et Eesti fännid reisivad koos koondisega suurturniirile kaasa,» sõnas Parvits, kelle arvates on praeguseks paketid suure tõenäosusega välja müüdud.