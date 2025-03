Inglismaal vastasele jalaga pähe hüpanud väravavaht sai ülipika mängukeelu

Otse punane tähendas automaatselt kolmemängulist keeldu, kuid Inglismaa jalgpalliliit leidis, et karistus oli «selgelt ebapiisav» ning esitas taotluse selle pikendamiseks. Nüüd sai selgeks, et Roberts peab vahele jätma kuus kohtumist. Ta saab naasta vutiplatsile 8. aprilill, kui Milwall kohtub esiliigas Sheffield Unitediga.

BBC kirjutab, et Robertsi sõnul on ta pärast vahejuhtumit saanud mõeldamatul hulgal solvavaid sõnumeid ja ähvardusi.

Väravavaht tegi ka avaliku pöördumise, kus ütles, et on juhtunust murtud. «Niipea kui võimalik, võtsin Jean-Philippe'iga isiklikult ühendust, et vabandada, ning olin tänulik, et ta samal õhtul mulle vastas, kinnitades, et temaga on kõik korras ja paludes mul mitte muretseda,» ütles Roberts.