Suur mure saigi saatuslikuks: Rally1-autosse kibelenud Hispaania «rakett» jäi pika ninaga

Tänu Suáreze kauaaegsele toetajale ning Recalvi autoosade ettevõtte juhile Chema Rodríguezile on tal vajalik eelarve oma unistuse elluviimiseks. Selle tulemusel teatas Suárez veebruari alguses avalikult: ta asub Ford Puma Rally1-autoga starti Gran Canaria rallil.

​Ometi oli osalemine küsimärgi all, kuna M-Sporti piiratud autode arv ja keeruline logistika võisid takistuseks saada. Rallitiimi juhi Richard Milleneri sõnul polnud Suárezi osalemine kunagi kindel.

«See on raske,» ütles M-Spordi tiimijuht Richard Millener DirtFishile. «Meil on praegu palju sõitjaid ja seetõttu ka suur koormus. Ilmselgelt on meil M-Spordiga mitu projekti. Võrreldes varasemaga pole enam nii lihtne lisada uusi autosid. Lõplikud otsused on veel langetamata. Midagi pole veel kokku lepitud ega garanteeritud, aga arutelud käivad.

Probleem on selles, meil on piiratud arv šassiisid. Kui on rallid, kus enamus on kasutuses ja sul tekib mõne autoga probleeme, siis on jama majas. Peame kas remontima või ümber ehitama, kahe ralli vahel pole palju aega. See paneb meid väga raskesse seisu.»

M-Sport on ehitanud vaid 11 Rally1-šassiid, millest üks hävis 2022. aasta Monte Carlo rallil, üks on testauto ja kaks on müüdud, jättes alles vaid seitse võistlusmasinat.

M-Sporti meeskonna ja Suárezi vaheline kokkulepe jäigi lõpuks katki, mistõttu jääb Hispaania rallisõitja unistus osaleda esmakordselt oma karjääris MM-etapil Rally1-autoga järgmisel kuul täitmata, kirjutab planetemarcus.com.

Nüüd keskendub 34-aastane «Rakett» kodustele meistrivõistlustele, kus jätkab Škoda Fabia Rally2-autoga.