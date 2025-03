Flora sai Pärnult sugeda. Vassiljev: oleme aru saanud, et jalutades ei mängi kedagi üle

Flora võõrustas Pärnu Vaprust, kes läks 15. minutil juhtima pärast seda, kui Henri Välja keerutas karistuslöögist palli vasakusse nurka. Floral oli palju võimalusi, kuid vägeva esituse tegid nii külaliste kaitseliin kui ka väravapostide vahel seisnud Ott Nõmm. Flora on kahe mänguga teeninud ühe punkti, kui viimases voorus mängiti Narva Transiga 2:2 viiki. Vaprus avas 1:0 võiduga punktiarve.

«Värav tuli standardolukorrast. Hästi lahendasid, kas Välja nii tahtis, on teine asi. Teisel poolajal saime mängu kontrolli alla. Jäi puudu viimasest löögist. Pärnu kaitses südikalt. Teine poolaeg oli stsenaarium kirjutatud. Olime kaotusseisus ja pidime rohkem riske võtma. Arenguruumi on palju,» sõnas pärast mängu Soccerneti ülekandes Flora peatreener Konstatin Vassiljev, keda ei tee murelikuks, et Flora pole tänavu veel võiduarvet avanud.