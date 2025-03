«Palun vabandust, et valetasin.» Soome suusatäht avaldas pikalt peidetud saladuse

Pärmäkoski kukkus detsembri keskel Davosi MK-etapil rängalt. Kukkumine oli niivõrd karm, et 34-aastane suusataja rebestas oma puusapainutaja.

Aastavahetuse paiku Tour de Ski ajal oli Pärmäkoski meeletutes valudes, isegi kõndimine tekitas vahel raskusi. MMi eel jättis ta vigastuse tõttu vahele ka Faluni MK-etapi.

«Palun vabandust, et valetasime, et mu jalaga on kõik korras. See oli taktikaline otsus, et teatesõidu eel sellest ei räägitaks,» vahendab Pärmäkoski sõnu Iltalehti. «Ma ei teadnud, kas saan teates vabatehnikat sõita. Olime kuni võistluse lõpuni väga pinges.»

Aga vigastus ei andnud endast teatesõidus märku. Pärmäkoski tegi suurepärase kolmanda vahetuse ja paistis silma Soome koondise võib-olla et tugevaima lülina. Lõpuks saavutas Soome neljanda koha, pronksmedalist jäi puudu mõni meeter.

Pärmäkoski sõnul on vigastuse tõttu olnud kõige keerulisem klassikatehnikas pööramine ja vabatehnikas tõukamine. Valu leevendamiseks on ta kasutanud nii teipimist kui ka tugevaid valuvaigisteid.

Vaatama olukorrale polnud Pärmäkoskil kahtlustki, et ta osaleb MMil. «Ma ei usu, et see mõjutas minu esitust siin. Aga pärast igat võistlust on väga ebamugav. Vahel on olnud valu nii tugev, et ma ei suudagi suusatada,» lisas ta.

Pärmäkoski plaanib hooaja lõpetada järgmisel nädalal Oslos Holmenkollenis, seega viimasel etapil, kodumaal Oslos ta ei võistle.

Ta oli üles antud ka MMi 50 km ühisstardist vabatehnikaks, kuid kas ta seal osaleb, on lahtine. «Ärge imestage, kui ma ei stardi – see tähendaks, et mu jalg on ikka väga halvas seisus. Samas kui see läheb pühapäeval katki, lõpetan hooaja siin.»

Küsimusele, miks ta tahab võistelda Holmenkollenis, kui valu on niivõrd tugev, vastas Pärmäkoski: «Sest olen läbi valu suutnud suusatada ja seal on head distantsid.»

Holmenkolleni MK-etapil on kavas klassikatehnika 20 km eraldistardist ja vabatehnika ühisstardist 10 km.

Pärast seda keskendub Pärmäkoski taastumisele. «Usun, et kuue nädala pärast saan juba natuke rohkem treenida. Arsti sõnul võib täismahus trenni teha ehk kümne nädala pärast.​»

Iltalehti lisab, et teadaolevalt lõpetab Pärmäkoski karjääri järgmisel aastal pärast olümpiat.