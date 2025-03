PM APELDOORNIS Mängeldes EMi poofinaali spurtinud Nazarov: korraks tundus, et jooksen üksi

25-aastane välejalg läbis Hollandis peetaval sise-EMil 60 m distantsi 6,61 sekundiga ning oli enda, viiendas eeljooksus parim. Varsemalt on ta kiirem olnud vaid kolmel korral, kõik need ajad, k.a Eesti rekord 6,55 pärineb 2022. aasta sise-MMist, kus jäi lõpuks näppude vahele kõrge, neljas koht.

«Uhasin esimesel rajal, mul polnud õrna aimugi, mis toimub. Sain aru, et kõrvalrajal olnud iirlane [Toluwabori Akinola] on siin hooaja tippmargiga. Mõistsin, et kui talle teen ära, siis on edasipääs ilusti olemas. 55 meetri peal sain aru, et jooksen vist üksi. Mulle meeldib siin keskkonnas, tahaks eestikatel ka sama tunde kätte saada, siis oleks ajad vastavad,» muheles Nazarov, kelle viimased paar aastat pole väga säravad olnud.