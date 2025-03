Simple Sessioni meeste rula kvalifikatsiooni võitis 16-aastane jaapanlane

Eesti parimal, 27-aastasel pärnakal Meelis Ermil oli esialgu võistlusraja kohta raske sõnu leida. «Väljak on seekord ulmeliselt suur ja küllaltki raske. Kõik rämbid on kaks korda suuremad kui viimastel aastatel kui võistlust on peetud väiksematel pindadel.»