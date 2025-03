Hiilgavalt tabanud Konontšuk vedas omad võidule, Treier sai valusa kaotuse

Konontšukil on käsil karjääri parim välishooaeg. Tema keskmised näitajad Saksamaa meistrivõistlustel on 14,6 punkti, 6,8 lauapalli ja 2,3 korvisöötu, kusjuures kolmeseid on ta tabanud 40,9-protsendilise täpsusega, mis on väga korralik.