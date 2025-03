FC Barcelona mäng jäi meeskonnaliikme ootamatu surma tõttu ära

Klubi tegu õhtul ka avalduse, kus teatas, et Minarro ​Garcia lahkus õhtul elavate seast. «Seetõttu on Barcelona ja Osasuna kohtumine lükatud edasi hilisemale kuupäevale. Barcelona klubi avaldab südamlikku kaastunnet tema perele ja sõpradele sel raskel ajal,» kirjutas klubi.

Tema surm šokeeris meid, sest see juhtus nii ootamatult. Võtsime ühendust tema ema ja naisega, et avaldada kaastunnet ja pakkuda tuge. Carles jätab maha kaks last, Gerardi ja Anna. Mängijad on juhtunust väga liigutatud. Taotlesime Carles Minarro ja tema perekonna austamiseks mängu edasilükkamist.»